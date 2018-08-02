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В Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом произошло ДТП. Пострадали женщина и ребёнок
На фото видно, что две изрядно помятые машины стоят рядом, а третью откинуло в сторону. Сейчас специалисты выясняют, кто виноват в ДТП.
Отметим, что из-за аварии большой отрезок улицы Репина встал в пробку. Автомобили не сдвигаются с места уже 30 минут.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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