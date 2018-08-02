В Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом произошло ДТП. Пострадали женщина и ребёнок

Буквально только что, в районе 21:00, на улице Репина — прямо напротив Центрального стадиона — столкнулись три машины. В результате аварии пострадали женщина и ребёнок. На месте уже работают реанимация и инспекторы ГИБДД.На фото видно, что две изрядно помятые машины стоят рядом, а третью откинуло в сторону. Сейчас специалисты выясняют, кто виноват в ДТП.Отметим, что из-за аварии большой отрезок улицы Репина встал в пробку. Автомобили не сдвигаются с места уже 30 минут.