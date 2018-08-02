В отношении свердловского экс-депутата возбудили уголовное дело

18:36 | 3.08.2018

Фото с личной страницы Максима Ряпасова в «Фейсбуке»

Органы следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») в отношении спецназовца, бывшего свердловского депутата Максима Ряпасова. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников следствии.



Уголовное дело было возбуждено по факту инцидента, который произошел в ночь со 2 на 3 августа, когда Ряпасов, очевидно не контролируя себя, устроил беспорядочную стрельбу рядом со своим коттеджем в деревне Токарево Сысертского района, а затем начал стрелять и по силовикам, которые приехали по сообщению местных жителей.



По данным издания, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сам Ряпасов помещен в психлечебницу. В его коттедже находилось четыре единицы огнестрельного оружия, которым он профессионально овладел, будучи еще оперуполномоченным СОБР УБОП ГУВД Свердловской области. На оружие имелось разрешение, которое сейчас, возможно, будет аннулировано.



Добавим, что ст. 317 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако Максиму Ряпасову срок не грозит в связи с заболеванием психического характера.