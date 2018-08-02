Новости дня
18:36 | 3.08.2018
Фото с личной страницы Максима Ряпасова в «Фейсбуке»
В отношении свердловского экс-депутата возбудили уголовное дело
Уголовное дело было возбуждено по факту инцидента, который произошел в ночь со 2 на 3 августа, когда Ряпасов, очевидно не контролируя себя, устроил беспорядочную стрельбу рядом со своим коттеджем в деревне Токарево Сысертского района, а затем начал стрелять и по силовикам, которые приехали по сообщению местных жителей.
По данным издания, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сам Ряпасов помещен в психлечебницу. В его коттедже находилось четыре единицы огнестрельного оружия, которым он профессионально овладел, будучи еще оперуполномоченным СОБР УБОП ГУВД Свердловской области. На оружие имелось разрешение, которое сейчас, возможно, будет аннулировано.
Добавим, что ст. 317 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако Максиму Ряпасову срок не грозит в связи с заболеванием психического характера.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:36 | 3.08.2018
В отношении свердловского экс-депутата возбудили уголовное дело
17:53 | 3.08.2018
Для участия в марафоне «Европа — Азия» уже зарегистрировались более шести тысяч человек
16:55 | 3.08.2018
Пермская полиция изъяла свыше 400 литров алкогольной продукции
16:52 | 3.08.2018
Жительнице Зауралья грозит срок за выращивание кустов мака в огороде
16:44 | 3.08.2018
В аэропорту Пермь открыта антикоррупционная горячая линия
16:16 | 3.08.2018
Завтра из-за велогонщиков на два часа перекроют улицу Свердлова
16:11 | 3.08.2018
KIAдалово: покупатель автомобиля остался без машины и без денег
16:04 | 3.08.2018
Сегодня в Чайковском стартовало первенство Пермского края по дзюдо
15:52 | 3.08.2018
РПЦ продолжает борьбу за здания трех колледжей в Екатеринбурге
15:21 | 3.08.2018
Екатеринбургская академия единоборств РМК может стать площадкой Всемирной боксерской суперсерии
15:07 | 3.08.2018
Ильин день в Ильинском
15:02 | 3.08.2018
Пермяк задержал грабителя в Тульской области
14:24 | 3.08.2018
В тагильской женской колонии появилась сенсорная комната для детей
13:59 | 3.08.2018
Свердловский экс-депутат, спецназовец Максим Ряпасов учинил очередной дебош, в течение ночи отстреливаясь по силовикам
13:56 | 3.08.2018
В ЦПКиО им. Маяковского пройдут соревнования по авиамоделированию
13:33 | 3.08.2018
Плюсы лечения за границей: качество диагностики, операций и процедур
13:13 | 3.08.2018
Мужчины на Урале чаще женщин оплачивают покупки смартфонами
12:58 | 3.08.2018
Средний Урал готов к зиме на 70 %
12:00 | 3.08.2018
В Екатеринбурге пожилая женщина, вынесшая мумию во двор, хранила тело мужа, чтобы получать его пенсию
12:00 | 3.08.2018
Почетному гражданину Свердловской области художнику Виталию Воловичу исполнилось 90 лет
11:47 | 3.08.2018
В уральской столице отпразднуют день рождения цесаревича Алексея
11:40 | 3.08.2018
Оправдывающий терроризм и призывавший к джихаду житель Зауралья осужден военным судом
11:26 | 3.08.2018
У Екатеринбурга украли идею логотипа к юбилею города
10:43 | 3.08.2018
Жители пожаловались на загрязнение воздуха предприятием по производству цемента в Невьянске
10:43 | 3.08.2018
В пермских школах внедряются новые системы безопасности
10:39 | 3.08.2018
Клиенты страдают от нечестных грузоперевозчиков
10:23 | 3.08.2018
В ходе опрессовок в Екатеринбурге выявлено 25 повреждений
09:58 | 3.08.2018
Задержан подозревамый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи в Екатеринбурге
09:32 | 3.08.2018
В Екатеринбурге алиментщик спрятался от приставов под кроватью
22:29 | 2.08.2018
На один вечер Екатеринбург превратился в Египет: в одном из дворов города нашли человеческую мумию
21:52 | 2.08.2018
В Екатеринбурге отремонтируют трубу, которую за последние три года прорывало 15 раз
21:14 | 2.08.2018
В День ВДВ в Екатеринбурге избили мужчину. Очевидцы указывают на виновников праздника
20:55 | 2.08.2018
В Екатеринбурге снесли кофейню для бородачей
20:32 | 2.08.2018
В День города в Екатеринбурге появится импровизированный автолагерь
17:30 | 2.08.2018
Открывать ЭКСПО в Екатеринбурге будут дети, родившиеся 2025-ми в каждом из семи районов города
17:28 | 2.08.2018
Мобильный оператор Tele2 заявил об устойчивом росте числа абонентов
17:22 | 2.08.2018
27-летнюю жительницу Кургана будут судить за организацию борделя