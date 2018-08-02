В Екатеринбурге прошли собеседования с кандидатами в мэры. Ждем решения комиссии

17:28 | 3.08.2018

В Екатеринбурге завершился второй этап отбора кандидатов на пост главы Екатеринбурга. С 1 по 3 августа конкурсная комиссия провела собеседования с 18 претендентами. Изначально документы подали 22 человека, трое отсеялись. Еще один, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, не явился на собеседование, но его кандидатуру все равно рассмотрят.



29 августа комиссия сформирует список кандидатов минимум из двух человек. Выбирать главу города будут депутаты нового, седьмого созыва, выборы которых состоятся 9 сентября текущего года.



Отметим, что главными претендентами на кресло мэра считаются вице-губернатор Александр Высокинский и замглавы города Алексей Кожемяко.