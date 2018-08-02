Житель Асбеста, убивший двух человек из-за старинных монет, приговорен к 20 годам

16:41 | 3.08.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

20 лет в колонии строгого режима получил 29-летний житель Асбеста Александр Назаров, который убил двух человек, чтобы похитить пару старинных монет, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Трагедия произошла в ночь на 27 апреля 2017 года в поселке Изумруд. Мужчина проник в жилище молодой пары, зарубил топором парня и девушку, после чего забрал две 25-копеечные монеты 1896 года выпуска и поджег дом.



Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области ранее сообщала, что после убийства молодой человек уехал в Краснодарский край, где продал монеты за семь тысяч рублей.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.