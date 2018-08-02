Завтра из-за велогонщиков на два часа перекроют улицу Свердлова

16:16 | 3.08.2018

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Завтра, 4 августа, в Екатеринбурге пройдет велогонка «Критериум», посвященная 295-летию Екатеринбурга и 80-летию Железнодорожного района. Участие в соревновании примут лучшие спортсмены со всей страны.



Старт и финиш будет организован на пересечении улиц Свердлова и Мельковской. На время проведения гонки, с 10 до 12 часов, будет перекрыт участок улицы Свердлова от Шевченко до Азина.



Длина дистанции – 25 км. Победителей определят в трех категориях: мужской, женской и ветеранской.