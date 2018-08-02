РПЦ продолжает борьбу за здания трех колледжей в Екатеринбурге

15:52 | 3.08.2018

altapress.ru

Екатеринбургская епархия продолжает добиваться передачи ей трех зданий в Екатеринбурге и подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области, ранее отказавшего в удовлетворении иска.



Напомним, что речь идет о передаче РПЦ помещений по адресам: проспект Ленина, 13, Декабристов, 58, и Декабристов, 83, где располагаются Свердловский мужской хоровой колледж, Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Екатеринбургский монтажный колледж.



Ранее епархии уже дважды отказали в передаче помещений. Основанием для этого послужило то, что на суде не был доказан факт религиозного предназначения этих объектов.