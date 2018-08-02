Екатеринбургская академия единоборств РМК может стать площадкой Всемирной боксерской суперсерии

15:21 | 3.08.2018

sdelanounas.ru

Академия единоборств РМК в Екатеринбурге может принять четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал академию генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву.



Напомним, что 4 мая в уральской столице открылась академия, предназначенная только для единоборств. Здесь разместились секции по боксу, смешанным единоборствам, тайскому боксу, карате, греко-римской борьбе. Арена академии способна вместить 400 человек.



— В Москве такого даже не увидишь! — сказал Умар Кремлев.



Решение о местах проведения WBSS будет принято в ближайшее время.