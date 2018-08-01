Пойман заключенный, сбежавший из колонии-поселения в Каменске-Уральском

14:57 | 3.08.2018

пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали 38-летнего Рузибека Гафурова, который сбежал из колонии-поселения № 59 Каменска-Уральского в конце июля, об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.



Рузибек Гафуров, уроженец Таджикистана, был осужден на восемь месяцев за кражу. Теперь, после побега, ему грозит новый срок – до трех лет лишения свободы.