В Первоуральске будут судить руководителя компании-застройщика ЖК «Оптимист»

14:45 | 3.08.2018

m.shaytanka.ru

В Первоуральский городской суд поступило уголовное дело по обвинению генерального директора компании-застройщика ЖК «Оптимист».



По версии следствия, в период с июня 2015 по июнь 2017 года гендиректор ООО «БЗСКСтройИнвест» умышленно причинил имущественный ущерб дольщикам и организациям на общую сумму более 200 млн рублей.



«Обвиняемый дал устное указание бухгалтеру произвести перечисление денежных средств, поступившие от дольщиков, на сумму свыше 77,7 млн. рублей в адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношение к строительству ЖК «Оптимист», а также на иные нужды ООО «БЗСКСтройИнвест», - говорится в сообщении свердловской прокуратуры.



Дом ЖК «Оптимист» по адресу улица Береговая, 36 должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году, но строительство не завершено до сих пор. В 2018 году на объекте заменен застройщик.