В тагильской женской колонии появилась сенсорная комната для детей

Дому ребенка при нижнетагильской женской колонии №6 подарили сенсорную комнату, предназначенную для комплексной коррекции детей. Такой подарок исправительному учреждению сделал московский благотворительный фонд, которым руководит Павел Шилов.Считается, что такие помещения положительно влияют на организм ребенка.«Для правильного развития малышей психолог Дома ребенка проводит занятия с детьми в сенсорной комнате, которая дополнена установкой для ароматерапии. Сенсорная комната снабжена световыми приборами, которые создают рассеянный свет, что придает фибероптический эффект», - рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН.