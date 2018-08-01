Свердловский экс-депутат, спецназовец Максим Ряпасов учинил очередной дебош, в течение ночи отстреливаясь по силовикам

13:59 | 3.08.2018

Фото с личной страницы Максима Ряпасова в «Фейсбуке»

Празднование дня воздушно-десантных войск в Свердловской области омрачилось беспорядочной стрельбой в деревне Токарево Сысертского района. По предварительным данным никто не пострадал, но, по информации veved.ru из источников в силовых структурах региона, на место пришлось выезжать бойцам СОБР Росгвардии по Свердловской области, сотрудникам прокуратуры, полиции и других ведомств.



Выяснилось, что местные жители пожаловались в правоохранительные органы на выстрелы из коттеджа по улице Ворошилова, принадлежащего спецназовцу, бывшему свердловскому депутату Максиму Ряпасову, неоднократно принимавшему участие в боевых действиях в Чеченской республике (с 1999 по 2003 год он служил в СОБР УБОП ГУВД Свердловской области).



На место выехали полицейские, которые, приехав к коттеджу, запросили силовой поддержки у бойцов СОБР – Ряпасов занял круговую оборону и отказывался идти на переговоры, забаррикадировался, а позже стал отстреливаться, в том числе и по собровцам. Спецоперация продолжалась весь вчерашний вечер и всю ночь, на место приезжали сотрудники прокуратуры и бывшие коллеги Ряпасова, который потребовал привезти к нему журналистов из телекомпании «КРИК-ТВ». Просьба была выполнена. Около 13:00 3 августа Максим Ряпасов сдал оружие.



Что спровоцировало подобное поведение Максима Ряпасова – употребление алкоголя или старые воспоминания, неизвестно. По некоторым данным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и направлении его в психиатрическую лечебницу. В 2014 году аналогичный инцидент уж происходил – тогда в июне в селе Кашино под Сысертью учинил дебош и также сопротивлялся полиции, после чего был помещен в психиатрическую клинику.