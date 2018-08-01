В ЦПКиО им. Маяковского пройдут соревнования по авиамоделированию

13:56 | 3.08.2018

vestinn.ru

С 3 по 7 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского состоится Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди учащихся в номинации «кордовые модели». Участие в ней примут школьники из Кировской, Нижегородской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.



Ежедневно с 4 по 7 августа на комплексе кордодромов в парке будут проходить полеты авиамоделей.