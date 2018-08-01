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13:33 | 3.08.2018
Плюсы лечения за границей: качество диагностики, операций и процедур
Все чаще ответы приходят из-за рубежа. Причем звучат они вполне убедительно. Даже турецкая медицина предлагает сегодня хороший уровень услуг. Более состоятельные пациенты едут в Германию, Австрию и другие страны Европы. На вершине популярности, разумеется, США и Израиль. К сожалению, в гостях у больных больше шансов справиться с недугом, чем дома.
Желание быть здоровым присуще всем. Стремясь к этой цели, люди не останавливаются ни перед какими счетами. И здесь клиники за рубежом принципиально отличаются от отечественных. Деньги, уплаченные врачу, пациент не выбрасывает на ветер, а инвестирует в собственное здоровье. Сам подход к лечению за границей иной. В результате заинтересован не только больной, но и учреждение, в котором он находится. Определение медицины как бизнеса вполне естественно. И чем выше будет ее уровень, тем больше клиентов заинтересуются предложением.
В зарубежных клиниках ясно понимают, что диагностика, операции и процедуры — не единственное, в чем нуждается пациент. Много организационных вопросов приходится решить прежде, чем приступить к основной части. Взяв заботу об авиабилетах, трансфере, размещении и т. д., компания избавляет больного от изматывающих хлопот. Все эти услуги входят в набор европейских, азиатских и американских клиник. Кроме того, к пациенту прикрепляют переводчика и личного врача, доступных в любое время суток.
В техническом аспекте сравнение российской (украинской, белорусской, казахстанской) и зарубежной медицины тоже не в пользу первой. В распоряжении персонала клиник весь спектр современного оборудования: лабораторного, диагностического, кардиологического, хирургического, физиотерапевтического и т. д. Узкая специализация врачей тоже имеет значение. Конкретным заболеванием занимается конкретный врач, а не «универсал».
Приняв решение лечиться за границей, важно также определиться с клиникой. В этом пользователю поможет проект Hospitalbooking. Бесплатно сайт предоставляет актуальную информацию о лечении за рубежом. Здесь можно получить ценные консультации от профессионалов.
© «Вечерние Ведомости»
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