В аэропорту Кольцово таможенники задержали китайца с 10 миллионами рублей

Кольцовские таможенники задержали крупную партию незадекларированных денежных средств. Во время таможенного контроля рейса Екатеринбург — Харбин в «зеленом коридоре» в багаже одного из пассажиров инспектор обнаружил подозрительные предметы. Оказалось, что сумка заполнена пачками денег. При пересчете выяснилось, что в багаже гражданин Китая пытался вывезти из страны почти 10 миллионов рублей и 2 тысячи юаней.Задержанный мужчина рассказал таможенникам, что прилетел в Екатеринбург из Самары. Из уральской столицы гражданин Китая планировал отправиться в Харбин. Деньги предназначались для покупки оборудования для теплиц. По словам задержанного, он не знал о правилах провоза наличных средств. Однако, по данным таможенников, мужчина не раз пересекал российско-китайскую границу и там неоднократно декларировал денежные средства.Сотрудники Кольцовской таможни изъяли деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наличных денежных средств», сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Кольцовская таможня им. В. А. Сорокина напоминает: при пересечении через таможенную границу Евразийского экономического союза при единовременном ввозе или вывозе денежных средств на общую сумму более 10 000 долларов США в обязательном порядке необходимо пройти процедуру таможенного декларирования. Заполнение декларации в среднем занимает до 10 минут. Бланк можно получить перед входом в зону таможенного контроля перед зоной вылета или в зале прилета, а также подать пассажирскую таможенную декларацию в электронном виде, зарегистрировавшись в личном кабинете на официальном сайте Федеральной таможенной службы customs.ru.