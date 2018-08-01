Мужчины на Урале чаще женщин оплачивают покупки смартфонами

13:13 | 3.08.2018

С начала года в 3 раза выросло число уральцев, которые оплачивают покупки смартфонами. По данным аналитиков «МегаФона», особенно популярны бесконтактные оплаты у мужчин — 70 % пользователей приложений Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay являются представителями сильного пола.



В июле смартфоны помогли уральцам совершить почти 40 тысяч покупок в различных магазинах на общую сумму 12,1 миллиона рублей.



Каждая вторая оплата была произведена в продуктовом супермаркете, ресторане, баре, кафе или пекарне. В список самых распространенных мест для таких операций также вошли автозаправки, зоомагазины, такси, сеть аптек.



Больше других тратят пользователи Google Pay. За одну покупку обладатель смартфона с таким приложением в среднем отдает 332 рубля, что на 5 % выше аналогичного сервиса в iOS.



Мобильные устройства чаще всего заменяют владельцам кошельки и банковские карты в пятницу и субботу — треть от всех недельных транзакций приходится на эти дни. Отдыхают смартфоны в воскресенье, на него приходится меньшее число финансовых операций. Примечательно, что в июле уральцы стали расплачиваться с телефона в более позднее время: «час пик» пришелся на период с 20:00 до 21:00 и с 22:00 до 23:00.



«В отличие от наличных и кошельков, смартфон всегда под рукой, а оплатить им можно в одно касание. При сомнениях, какую карту подключать к приложениям Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, придет на помощь наша виртуальная карта. Ее можно моментально оформить на сайте — бесплатно и без очередей. Новых пользователей ждет удобное пополнение баланса — как внесение денег на счет телефона — и кешбэк», — отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.