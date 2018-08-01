Средний Урал готов к зиме на 70 %

12:58 | 3.08.2018

akvatruboplast.ru

Готовность жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области к отопительному сезону 2018–2019 годов близка к 70 %.



По состоянию на 1 августа готовность жилфонда составляет 64,9 %, котельных — 45,1 %, тепловых сетей — 65,5 %, водопроводных сетей — 64 %, электрических сетей — 84,5 %.



— Подготовка жилфонда, источников и сетей тепло-, водо- и электроснабжения области идет в плановом порядке и по объемам выполненных работ сопоставима с показателями года. По большинству систем уровень готовности близок к 70 %, а по источникам и сетям электроснабжения — к 80–85 %, — сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.



На ремонтные работы направлено около 4,5 млрд рублей. Еще 212 млн, по решению губернатора Евгения Куйвашева, выделено 10 муниципалитетам из резервного фонда.