В сравнении с прошлым годом доходы свердловского бюджета выросли на 16 млрд

12:37 | 3.08.2018

ks-region69.com

За январь — июль 2018 года доходы свердловского бюджета составили 138,7 млрд рублей — это на 16,1 млрд больше, чем за аналогичный период 2017 года.



В министерстве финансов Свердловской области считают, что такой объем доходов связан со стабильной экономической ситуацией в регионе и ростом финансовых показателей деятельности организаций.



По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, начисленная среднемесячная заработная плата в январе — мае 2018 года составила 36 тысяч рублей — это на 10,6 % больше, чем в январе — мае 2017 года.