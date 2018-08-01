Почетному гражданину Свердловской области художнику Виталию Воловичу исполнилось 90 лет

12:00 | 3.08.2018

rg.ru

Сегодня исполняется 90 лет народному художнику России, почетному гражданину Свердловской области Виталию Воловичу. Свои поздравления ему направил губернатор Евгений Куйвашев.



«Яркий, самобытный художник, созидательный, мудрый человек, искренний, эрудированный собеседник — все, кому посчастливилось Вас знать, попадают под обаяние Вашей личности. Свердловчане гордятся тем, что Ваш творческий гений раскрылся на уральской земле. Здесь Вы окончили художественное училище, создали знаменитые циклы графических и художественных работ, продолжаете воплощать в реальность свои творческие замыслы и проекты. Когда Вам присвоили звание почетного гражданина Свердловской области, Вы сказали о счастье жить в том месте, которое Вы любите и которое отмечает Вам взаимностью. И это действительно так. Урал и уральцы всегда поддержат Ваши начинания, будут искренне благодарны Вам за новые культурные инициативы, новые произведения», — отметил глава региона.



Виталий Волович родился в Приморском крае в 1928 году, но с 1932 года живет в Екатеринбурге. После окончания художественного училища начал сотрудничать со Среднеуральским книжным издательством.



Виталий Михайлович иллюстрировал издания Михаила Пришвина, Роберта Льюиса Стивенсона, Павла Бажова, Максима Горького и другие. В 2006 году вышел двухтомный альбом Виталия Воловича «Старый Екатеринбург. Чусовая. Таватуй. Волыны». Работы художника находятся в крупнейших музеях и художественных галереях России и мира.