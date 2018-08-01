В Екатеринбурге пожилая женщина, вынесшая мумию во двор, хранила тело мужа, чтобы получать его пенсию

12:00 | 3.08.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Сообщение о том, что в одном из дворов Екатеринбурга появилась мумия мужчины, умершего несколько месяцев назад, и которую вынесла из своей квартиры во двор пожилая женщина, появилось вчера в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».



«Вынесла к гаражу, находящемуся почти на детской площадке, мумию своего мужа, волоком на махровом халате», — написала участница паблика Полина Нечаева.



К месту находки сразу же отправилась следственно-оперативная группа из сотрудников отдела полиции № 7 и следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга.



После того как был произведён предварительный осмотр тела, правоохранители сообщили, что ничего не указывает на криминальный характер смерти мужчины.



По сообщению источника в УМВД Екатеринбурга, основной версией, которую сейчас отрабатывают сотрудники правоохранительных органов, является версия о том, что пожилая женщина хранила тело умершего мужа, чтобы иметь возможность получать его пенсию и хоть как-то сводить «концы с концами».