В уральской столице отпразднуют день рождения цесаревича Алексея

11:47 | 3.08.2018

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С 11 по 13 августа в Екатеринбурге пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню рождения единственного сына императора Николая II — цесаревича Алексея.



11 августа в Храме на Крови состоится всенощное бдение, 12 августа — Божественная литургия и молебен, 13 августа — концерт «Радуйся, Цесаревичу!».



Наследник престола родился 12 августа 1904 года в Петергофе. Он был пятым и очень долгожданным ребенком. 17 июля 1918 года расстрелян в Екатеринбурге вместе с родителями, сестрами и слугами.