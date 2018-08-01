У Екатеринбурга украли идею логотипа к юбилею города

К 320-летию Таганрога в городе выбрали логотип, автор которого по итогам конкурса получила премию — 5 тысяч рублей. Однако после оказалось, что логотип повторяет екатеринбургский, созданный к 300-летию города. Сходство заметил таганрогский дизайнер Артур Борсоков.Отметим, что логотип Екатеринбурга был придуман гораздо раньше, конкурс проводился в 2016–2017 годах. Логотип Таганрога выбрали весной этого года.«Конечно, очень похоже, что тут и говорить. Однако обращает внимание, что похожа именно форма, тогда как содержание и наполнение — различны. Я не исключаю, что и в Екатеринбурге не сами придумали концепцию, а где-то её подглядели. Такое в творческой среде случается: человек увидел что-то, в памяти отложилось, а через какое-то, иногда и достаточно длительное, время из памяти выплыло, и он уже уверен, что это действительно его идея. В общем, не думаю, что в данном случае можно говорить о плагиате, при всём видимом сходстве», — цитирует донского специалиста по геральдике Олега Теслю «АиФ-Ростов».