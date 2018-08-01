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10:59 | 3.08.2018

производительность.рф

Свердловская область стала пилотным регионом по повышению производительности труда

Свердловская область стала одним из пилотных регионов, где будет реализована программа по повышению производительности труда. Предприятия региона, подавшие заявку на участие в проекте, получат помощь экспертов в области оптимизации технологических процессов и обучения сотрудников навыкам бережливого производства.

Программа разработана в рамках исполнения нового майского указа президента Владимира Путина — к 2024 году повысить производительность труда на 5 %.

— Свердловская область по поручению губернатора Евгения Куйвашева подала заявку на включение в число пилотных регионов, которая была поддержана. В настоящий момент мы готовим свою, региональную часть программы, направленную на включение свердловских предприятий в эту работу, — отметил заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий.

Планируется, что в программе к 2024 году примут участие более 250 крупных и средних предприятий Свердловской области. Отметим, что участие бесплатное.

— Наша задача — добиться снижения доли затрат, снижения уровня брака, снижения уровня незавершенного производства и повышения, таким образом, производительности труда на предприятии. За полгода мы организуем образцовый поток на предприятии и воспитаем специалистов, которые в дальнейшем самостоятельно применят этот опыт, — сказал генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

© «Вечерние Ведомости»

 


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