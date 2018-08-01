Жители пожаловались на загрязнение воздуха предприятием по производству цемента в Невьянске

10:43 | 3.08.2018

sops96.ru

В Невьянском городском округе прокуратура на основании обращения жителей провела проверку деятельности АО «Невьянский цементник», занимающегося производством цемента.



Установлено, что на предприятии отсутствует разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, а также утвержденный в установленном порядке проект нормативов предельно допустимых выбросов. При этом завод осуществляет выбросы неорганической пыли с содержанием кремния.



По фактам нарушений в отношении начальника отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях и назначен штраф в 42 тысячи рублей. Суд обязал руководство предприятия устранить нарушения.