В ходе опрессовок в Екатеринбурге выявлено 25 повреждений

10:23 | 3.08.2018

пресс-служба ЕТК

В Екатеринбурге прошел второй, последний этап гидравлических испытаний трубопроводов. Опрессовки проводились с 23:00 31 июля до 6:00 3 августа с ограничением горячего водоснабжения.



В ходе испытаний выявлено 25 повреждений в районе улиц Фурманова - Фрунзе, Вайнера – Попова, Шейнкмана, Чайковского, Красноармейской, Бебеля, Ключевской, Сиреневого бульвара, Победы, Бакинских комиссаров, М. Сибиряка, Волгоградской, Надеждинской, Чистопольской.



«Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений. Ремонтная кампания проходит в рамках программы "Re:конструкция 2018", направлена на повышение качества услуг теплоснабжения потребителей и предполагает дополнительные вложения в повышение надежности систем теплоснабжения», - сообщили в пресс-службе ЕТК.



По вопросам отсутствия горячей воды следует обращаться в организации ЖКХ по месту жительства.