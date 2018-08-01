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09:58 | 3.08.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Задержан подозревамый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан подозревамый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи - 23-летний ранее не судимый житель Свердловской области, подрабатывающий на одной из автомоек Екатеринбурга.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, мужчина совершил несколько разбойных нападения за три дня - 10, 24 и 27 июля. Он похитил деньги и сотовые телефоны престижных марок в торговых точках, расположенных на улицах Старых Большевиков и Восстания. В один салон злоумышленник наведался дважды. Ущерб составил более 450 тысяч рулей.

Для налетов мужчина использовал либо предметы имитирующие оружие, либо пневматический пистолет. Лицо скрывал под кепкой и маской.
Подозреваемый задержан, он признался в совершении преступлений.

«В ходе опроса задержанный признал свою вину. Он также пояснил, что на преступление его толкнуло наличие долгов по кредитам и отсутствие постоянного заработка. Часть похищенного была обнаружена полицейскими у подозреваемого и изъята, остальное он успел сбыть»,- рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Свердловчанину грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Задержан подозревамый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи в Екатеринбурге

Задержан подозревамый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи в Екатеринбурге

© «Вечерние Ведомости»

 


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