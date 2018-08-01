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09:32 | 3.08.2018
пресс-служба УФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге алиментщик спрятался от приставов под кроватью
Должника объявили в исполнительный розыск. Судебные приставы прибыли по месту проживания алиментщика, но тот не открывал дверь. Когда приставов все-таки впустила мать мужчины, последний спрятался под кроватью.
«После получения судебными приставами доступа в квартиру матерью должника, алиментщик был обнаружен укрывающимся под кроватью. Судебный пристав вручил должнику постановление о принудительном приводе. Должник был доставлен в Железнодорожный районный отдел судебных приставов для совершения исполнительных действий (отобрания объяснения по поводу неуплаты алиментов)», - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
В отношении горе-отца возбуждены административное (ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица») и уголовное (ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей») дела.
© «Вечерние Ведомости»
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