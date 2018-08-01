Пятеро екатеринбуржцев предстанут перед судом за мошенничество с недвижимостью

09:12 | 3.08.2018

gazettco.com

В Екатеринбурге перед судом предстанут пять местных жителей, обвиняемые в мошенничестве, в том числе в сфере кредитования.



По данным следствия, одна из фигуранток изготовила заведомо подложный документ о трудоустройстве и заработной плате другой женщины (справку 2-НДФЛ), по которому банк предоставил ипотечный кредит на 7,4 млн рублей. Также обвиняемая нашла некомпетентного специалиста-оценщика, который в два раза завысил стоимость приобретаемого жилья. Полученные от банка деньги были похищены.



Также злоумышленница, действуя в сговоре с пятью лицами под видом осуществления риелторской деятельности, похитила деньги 45-летнего екатеринбуржца при продаже его квартиры на улице Уральской.



Фигурантам грозят сроки вплоть до 10 лет лишения свободы.