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22:29 | 2.08.2018
hotgeo.ru
На один вечер Екатеринбург превратился в Египет: в одном из дворов города нашли человеческую мумию
Недавно из пабликов в соцсети «ВКонтакте» стало известно, что пожилая жительница дома по указанному адресу волоком вынесла тело мужа, умершего два месяца назад, во двор дома. Мумифицированное тело осталось лежать рядом с детской площадкой. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.
«Действительно, инцидент был. Обнаружено тело пожилого мужчины во дворах по улице Куйбышева, 112. Пока поводов говорить, что смерть была криминальная, нет. По предварительной информации, мужчина умер давно. Точное время смерти установят эксперты», – уточнили в ведомстве.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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