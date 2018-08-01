В Екатеринбурге отремонтируют трубу, которую за последние три года прорывало 15 раз

21:52 | 2.08.2018

Энергетики Екатеринбурга приступили к замене участка одной из самых проблемных тепломагистралей на улице Серова. Заложенные ещё в 1978 году, теплосети на данный момент изношены на 70 %.



За последние три года ремонт здесь будут проводить уже в 15-й раз. Так, в 2016 году труба рвалась семь раз, а в 2017-м и 2018-м — по четыре раза. Замене подлежит участок от перекрёстка с улицей Фурманова до дома № 52. Энергетики переложат почти километр трубопровода.



Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, трубы установят по новой технологии ОДК. Согласно задумке, система оперативного дистанционного контроля позволит мгновенно получать информацию обо всех дефектах трубы, которые могут возникнуть в ходе её эксплуатации, и точно указывать места поломки.



На участке уже поставлены ограждения, начались раскопки и подготовка к монтажу временного трубопровода — по нему горожане будут получать горячую воду во время ремонта.



Фото: пресс-служба ЕТК