В день ВДВ в Екатеринбурге избили мужчину. Очевидцы указывают на виновников праздника

21:14 | 2.08.2018

rg.ru

Сегодня в центре Екатеринбурга, неподалёку от музея ИЗО, в районе 18:00 нашли мужчину с окровавленным лицом и гематомами под глазами. Он без сознания лежал на скамейке, расположенной на аллее, ведущей к музею.



Как сообщают очевидцы, пострадавший вступил в драку с десантниками. В сознание избитый пришёл только спустя полчаса после того, как его пытались разбудить.



В полиции отметили, что участников конфликта было всего двое. Силовики уже доставили их в отделение для разбирательств.



«По предварительной информации, оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка»,– пояснили в пресс-службе городского УМВД.

