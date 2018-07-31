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20:55 | 2.08.2018

В Екатеринбурге снесли кофейню для бородачей

Власти Екатеринбурга в лице администрации Октябрьского района снесли сегодня кофейню Gudmen на перекрёстке Декабристов — Белинского. Её отличительным знаком был большой чёрно-белый постер с бородатым мужчиной хипстерской внешности.

Как говорится в сообщении районной администрации, основанием для сноса павильона послужило нарушение условий договора о размещении точки общепита.

«Администрация Октябрьского района продолжает мероприятия по освобождению территории от незаконных нестационарных объектов торговли. В рамках проводимого комплекса мероприятий выявляются предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность с нарушением условий заключенных договоров, действующего законодательства, а также объекты, размещаемые без правоустанавливающих документов», — пояснили в администрации.

Фото: администрация Октябрьского района

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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