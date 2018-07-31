В Екатеринбурге снесли кофейню для бородачей

20:55 | 2.08.2018

Власти Екатеринбурга в лице администрации Октябрьского района снесли сегодня кофейню Gudmen на перекрёстке Декабристов — Белинского. Её отличительным знаком был большой чёрно-белый постер с бородатым мужчиной хипстерской внешности.



Как говорится в сообщении районной администрации, основанием для сноса павильона послужило нарушение условий договора о размещении точки общепита.



«Администрация Октябрьского района продолжает мероприятия по освобождению территории от незаконных нестационарных объектов торговли. В рамках проводимого комплекса мероприятий выявляются предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность с нарушением условий заключенных договоров, действующего законодательства, а также объекты, размещаемые без правоустанавливающих документов», — пояснили в администрации.



Фото: администрация Октябрьского района