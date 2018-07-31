В День города в Екатеринбурге появится импровизированный автолагерь

20:32 | 2.08.2018

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18 августа, в День города, в Екатеринбурге на Плотинке развернётся импровизированный автолагерь. Его организует уральский гонщик Сергей Карякин, который недавно вернулся из ралли-марафона «Шёлковый путь».



Перед горожанами появятся багги ручной сборки (открытая машина, на которой Карякин взял первое место в классе Open на «Шёлковом пути») и большой грузовик, в котором спортсмен добирался до старта. Всё это будет в свободном доступе для горожан: гости смогут поучаствовать в конкурсе по замене колеса на скорость, посидеть за рулём и сфотографироваться с самим спортсменом. Кроме того, все желающие получат от Карякина автограф.



На своей странице в Facebook спортсмен отмечает, что эту идею поддержал также оргкомитет ЭКСПО-2025, а план одобрил замглавы администрации Михаил Матвеев.



«Приходите к нам на площадку, берите с собой детей, особенно молодых мальчишек — буду рад всех видеть, и уверен: нам понравится наша гоночная атмосфера», — добавил Карякин.



Напомним, совсем недавно Сергей Карякин вернулся с международной гонки «Шёлковый путь». На своем багги спортсмен преодолел трассу в 5,5 тысячи километров от Астрахани до Москвы. В общем зачёте Карякин занял четвертое место, а в категории открытых автомобилей — первое.