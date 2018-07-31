Открывать ЭКСПО в Екатеринбурге будут дети, родившиеся 2025-ми в каждом из семи районов города

17:30 | 2.08.2018

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В случае победы заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 в церемонии открытия выставки будут принимать участие дети, которые родятся 2025-ми (с начала 2018 года) в каждом из семи районов города, сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского.



2025-й ребенок уже родился в Орджоникидзевском районе.



— У нас семь районов, ожидаем и во всех остальных районах — ЗАГСы ведут регистрацию. Эти семь ребят в 2025 году (им тогда станет 6–7 лет) и будут резать ленточку на открытии ЭКСПО в Екатеринбурге в присутствии президентов разных стран и многочисленных гостей со всего мира, — сказал Высокинский.



Напомним, что за право проведения ЭКСПО-2025 уральская столица соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен в ноябре.