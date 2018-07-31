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17:02 | 2.08.2018
mosday.ru
В Екатеринбурге представят персональную выставку Сергея Шнурова
В экспозицию вошли живопись и инсталляции, созданные на основе авторской трактовки «брендреализма». Это явление, которое возникло в искусстве в 2007 году, видит человека, окруженного квазиреальностью, созданной брендами.
Подобные выставки уже прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове.
© «Вечерние Ведомости»
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