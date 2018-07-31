В Екатеринбурге представят персональную выставку Сергея Шнурова

17:02 | 2.08.2018

mosday.ru

С 11 августа по 11 ноября в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) будет представлена персональная выставка музыканта Сергея Шнурова под названием «Ретроспектива Брендреализма».



В экспозицию вошли живопись и инсталляции, созданные на основе авторской трактовки «брендреализма». Это явление, которое возникло в искусстве в 2007 году, видит человека, окруженного квазиреальностью, созданной брендами.



Подобные выставки уже прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове.