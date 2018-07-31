У дома на Белореченской собака покусала двух человек

16:21 | 2.08.2018

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Сегодня утром во дворе дома по адресу улица Белореченская, 8 собака породы питбультерьер без поводка и намордника напала на пенсионерку – женщину 1939 года рождения. На помощь пенсионерке пришел мужчина, после чего собака напала и на него. Женщину госпитализировали.



Нападение происходило на глазах хозяйки, которая заводила двух собак в подъезд после выгула.



По данным фактам проводится доследственная проверка, а также проверка прокуратуры и участковых уполномоченных.



«В ходе проверки органами следствия будет устанавливаться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут приняты меры к опросу очевидцев происшествия», - отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.