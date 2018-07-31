В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

16:06 | 2.08.2018

murman.ru

Завтра, 3 августа, в Свердловской области будет действовать штормовое предупреждение. Местами на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы, возможно усиление ветра до 22 м/сек.



Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям в период непогоды соблюдать меры безопасности:



- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

- не совершать походы и прогулки в лесной зоне;

- во время грозы не пользоваться мобильными телефонами и электроприборами;

- соблюдать правила дорожного движения.

- если непогода застала вас на улицах населенного пункта, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев;

- не пытаться найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может травмировать;

- двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там на время ухудшения погодных условий. Если сделать это невозможно, остановить автомобиль на обочине или специально оборудованной стоянке, включить световую сигнализацию автомобиля и не начинать движение до улучшения погоды.