Вынесен приговор члену ОПГ, присвоившей недвижимость екатеринбуржцев на 26,5 млн

15:50 | 2.08.2018

yurispros.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор одному из членов преступной группы, занимавшейся мошенничеством с недвижимостью, Александру Гардизону.



По данным следствия, в период с августа 2010 года по ноябрь 2015 года трое злоумышленников путем обмана под видом предоставления денежных займов под залог недвижимого имущества переоформляли на себя жилье местных жителей. Ущерб составил более 26,5 млн рублей.



ООО «Автоломбард «Миллиард», от имени которого действовали преступники, действительно выдавало займы, но клиентов вводили в заблуждение, составляя договоры купли-продажи квартир вместо гражданско-правовых сделок.



Александр Гардизон получил семь лет в колонии общего режима (приговор в законную силу не вступил). Еще один член группы, Сергей Бойко, ранее осужден на шесть лет. Третий злоумышленник объявлен в розыск.