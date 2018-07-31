У «Екатеринбург Арены» начали демонтировать временные конструкции к ЧМ-2018

15:25 | 2.08.2018

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Вокруг «Екатеринбург Арены» начался демонтаж временных конструкций, установленных к чемпионату мира по футболу, в том числе пункта досмотра транспорта на улице Татищева, где было ограничено движение.



Работы должны завершиться до 20 ноября. Подрядчиком является ООО «Инновационные технологии безопасность». Демонтаж обойдется в 825 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».