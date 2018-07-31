ВАЗ протаранил деревянный дом в Качканаре

Сегодня рано утром, около пяти часов, в Качканаре в 4А микрорайоне произошло ДТП. 22-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21124, не обеспечил постоянного контроля за движением. Машина съехала с дороги, перевернулась, врезалась в деревянный жилой дом и загорелась.В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Пассажир ВАЗа не пострадал.Кроме того, повреждения получил жилой дом: пострадала стена и имущество жителей.По информации Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,834 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе). Молодой человек признался, что употреблял пиво.