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14:42 | 2.08.2018

podachaiska.ru

В Екатеринбурге суд отправил в колонию бывшего сотрудника УЭБиПК свердловского полицейского главка

Сегодня, 2 августа, судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк вынесла приговор в отношении бывшего специалиста-ревизора отдела документальных исследований Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области лейтенанта Ольги Афичук. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, Афичук признана виновной в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 У К РФ), ей назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело было возбуждено в июне 2017 года.

По данным veved.ru, конечным получателем взятки, согласно версии следствия, был Владимир Нечаев — тогда еще начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга. В настоящее время он находится в международном розыске в связи с обвинением по еще одному эпизоду, связанному с покушением на получение взятки (по делу Олега Красникова, который и «слил» своего начальника). Однако, по словам информированных лиц, суд данную версию не принял и осудил по факту предложения о посредничестве, по сути исключив из цепочки Нечаева. Ожидается, что на приговор будет подана апелляционная жалоба.

Добавим также, что в марте 2014 года Афичук была уволена из органов МВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Основанием для увольнения послужило заключение служебной проверки от 5 марта 2014 года, согласно которому 7 января 2014 года Афичук, на 15-м км ЕКАД, управляя автомобилем БМВ Х5, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с другим транспортным средством.

В результате происшедшего ДТП находившийся в автомобиле гражданин от полученных телесных повреждений скончался на месте, пассажиру были причинены телесные повреждения. По данному факту 6 февраля 2014 года в отношении Афичук следственным отделом по Кировскому району г. Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Афичук оспорила увольнение, добившись восстановления на службе и доказав, что её вина в происшедшем ДТП в ходе служебной проверки не была установлена.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в комментарии для veved.ru отметил, что Владимир Нечаев и Олег Красников были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а Ольга Афичук совершила преступление, когда уже не работала в системе МВД.

© «Вечерние Ведомости»

 


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