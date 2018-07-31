«Позорный полк»: екатеринбуржцы пройдут по городу с табличками депутатов, поддержавших пенсионную реформу

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14:32 | 2.08.2018
Александр Ивачев/ВКонтакте
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«При этом мы дадим людям возможность проявить свой творческий подход и нести не только фото народных избранников, но и пожелания в их адрес», — отметил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.
Таким образом КПРФ рассчитывает оказать давление на депутатов перед тем, как Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении. Также КПРФ продолжает сбор подписей против пенсионной реформы по адресам: Машинная, 3а, Толмачева, 28, Красных Командиров, 1.
Напомним, что 19 июля Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. За принятие законопроекта проголосовали члены фракции «Единая Россия», против только Наталья Поклонская. Также выступили против КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Документ предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году.
© «Вечерние Ведомости»
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