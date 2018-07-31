В субботу перекроют часть улицы Профсоюзной на Химмаше

13:23 | 2.08.2018

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В субботу, 4 августа, на Химмаше перекроют часть улицы Профсоюзной от улицы Инженерной до дома №67 по улице Инженерной. Ограничения связаны со строительством монолитной камеры водопроводной сети.



Отмечается, что участок будет закрыт до 31 августа.