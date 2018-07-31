УФАС завело дело на УрФУ за рекламу о «лучшем вузе России»

13:00 | 2.08.2018

Свердловское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ФЗ «О рекламе» в отношении Уральского федерального университета.



Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, основанием стало заявление физического лица, которое сообщило, что на стене здания по адресу улица Малышева, 119, размещена реклама с текстом: «УрФУ — ты лучший ВУЗ России».



«Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение», — пояснили в пресс-службе свердловского УФАС.