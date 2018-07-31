20 жителей Сысерти, состоящих на учете у психиатра, лишены водительских прав

12:48 | 2.08.2018

properm.ru

В Сысерти 20 местных жителей лишены водительских прав. Причиной стали медицинские противопоказания — граждане состоят на учете у врача-психиатра с диагнозами, исключающими возможность управлять транспортными средствами, в том числе с психическими расстройствами.



«Нахождение за рулем лиц, не соответствующих медицинским критериям, предъявляемым законодательством, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, причинения вреда здоровью других граждан, является одной из причин дорожно-транспортных происшествий», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



На данный момент на рассмотрении в суде находится еще 15 подобных исков в отношении водителей.