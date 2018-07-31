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11:56 | 2.08.2018

onbso.ruе

По результатам опроса, более половины выпускников «Урала без наркотиков» побороли зависимость

Специалисты Областной наркологической больницы заявили, что более половины выпускников филиала «Урал без наркотиков» ведут абсолютно трезвую жизнь.

Такие данные получены на основе опроса. 53 % выпускников сообщили, что не употребляют наркотики и алкоголь более одного года, 67 % трудоустроены, 4 % ищут работу, 2 % занимаются волонтерской деятельностью.

— На всем протяжении работы «Урала без наркотиков» мы стараемся держать связь с выпускниками центра. Это делается для того, чтобы иметь информацию об итогах реабилитации после того, как пациент покинет учреждение здравоохранения. Статистика рассчитывается по показателям трезвости от года до трех лет. На данный момент среди тех, кто принял участие в опросе, более половины не употребляют алкоголь и наркотические вещества свыше одного года, — рассказал главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Филиал «Урал без наркотиков» — это реабилитационный центр, структурно относящийся к Областной наркологической больнице.

© «Вечерние Ведомости»

 


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