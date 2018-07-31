Управляющая компания из Екатеринбурга рискует оказаться банкротом

11:38 | 2.08.2018

ООО «Управляющая компания «Пионер», обслуживающее большинство многоквартирных домов в микрорайоне Компрессорном города Екатеринбурга, рискует стать банкротом. АО «Екатеринбурггаз» подало соответствующее заявление в Арбитражный суд Свердловской области. Сумма исковых требований — чуть более 1,5 миллиона рублей.



Кроме этого, в настоящее время в отношении УК подано несколько исков от ресурсоснабжающих и иных организаций. Так, АО «Научно-производственное предприятие «Старт» им. Яскина требует с «Пионера» более 20 миллионов рублей, «Водоканал» — около 10 миллионов рублей.