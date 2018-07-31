Свердловчане примут участие в чемпионате мира по пожарно-прикладному спорту

11:29 | 2.08.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спортсмены Александр Фокин, Алина Милосердова и Михаил Бойцов вошли в состав национальной сборной, которая представит Россию на чемпионате мира по пожарно-прикладному спорту. Соревнования среди взрослых пройдут в Словакии, юношеский чемпионат - в Болгарии.



Ранее в Уфе завершился XXVII чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Команда Свердловской области заняла седьмое общекомандное место.



Среди команд закрытых административно-территориальных образований отличился город Лесной Свердловской области. Команда заняла первое место по России.



Отметим, что чемпионат мира по пожарно-прикладному спорту состоится в сентябре.