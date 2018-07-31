Задержанного на Урале гражданина Узбекистана отправят на родину

11:11 | 2.08.2018

nationaljournal.com

В феврале этого года на станции Богданович в Свердловской области задержан гражданин Республики Узбекистан.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в ходе экстрадиционной проверки установлено, что на родине в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие считает, что в мае 2016 года он обманным путем завладел чужим имуществом на 433 тысячи рублей.



«В настоящее время иностранный гражданин находится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области и ожидает передачи правоохранительным органам Республики Узбекистан», — отметили в пресс-службе ведомства.