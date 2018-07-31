Тагильский предприниматель, не плативший зарплату работникам, пытался скрыться в Краснодарском крае

10:48 | 2.08.2018

start33.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Нижнего Тагила. Его обвиняют в невыплате заработной платы.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в разные периоды 2017 года на предприятии, осуществляющем деятельность в сфере общественного питания, работали два повара и посудомойщица. Задолженность по зарплате перед ними превысила 100 тысяч рублей.



По версии следствия, предприниматель имел реальную возможность своевременно и в полном объеме выплачивать зарплату, но не делал этого из корыстной и иной личной заинтересованности.



Мужчина 1988 года рождения пытался скрыться от следствия. Он уехал в Краснодарский край, где устроился работать поваром.



На данный момент обвиняемый признал свою вину и задолженность погасил. Тем не менее ему грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.