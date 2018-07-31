Новости дня
10:39 | 2.08.2018
Фото: vmore-i-otpuske.narod.ru
В Свердловской области сегодня и завтра тёплая с небольшими дождями погода
В Свердловской области сегодня и завтра ожидается:
2 августа. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные, грозы. Температура воздуха днём +19…+24 °С. Ветер северо-западный 5–10 м/сек, при грозе порывы до 15–18 м/сек.
3 августа. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем умеренные, местами сильные, грозы. Температура ночью +11…+16 °С, в горах и низинах до +7 °С, днём +21…+26 °С, на севере области до +17 °С. Ветер юго-западный, западный 4–9 м/сек, днём порывы до 15–20 м/сек.
Погода в Екатеринбурге на сегодня и пятницу:
2 августа. Сегодня днём в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, гроза. Температура воздуха +20…+22 °С. Ветер северо-западный 5–10 м/сек, с порывами до 13 м/сек.
3 августа. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, гроза. Температура ночью +13…+15 °С, днём +23…+25 °С. Ветер юго-западный 4–9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды подготовлен ФГБУ «Уральское УГМС».
© «Вечерние Ведомости»
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